Is dit de kettingrukker die vele senioren angst aanjoeg? Zelf ontkent Jimmy (26) alles

Dat zie je niet vaak: deze bewoners willen juist níet dat hun straat op de schop gaat voor ‘betere leefbaar­heid’

6 september Een smallere rijbaan, fietsenrekken en hagen aan de kant van de even huisnummers. En een smallere stoep aan de oneven zijde. Het ontwerp voor de herinrichting van de F.C. Dondersstraat in Utrecht-Noordoost is klaar. Bewoners zijn diep teleurgesteld. ,,Voor welk probleem is dit een oplossing?’’