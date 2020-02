Is Fatima H. een naïef Tilburgs meisje of een doorgewinterde jihadbruid?

Renkum kan jongeren Hoenderloo Groep niet betalen

13:16 De gemeente Renkum is in paniek nu blijkt dat jongeren van de te sluiten Hoenderloo Groep mogelijk bij Pluryn in Oosterbeek komen wonen. De uitbreiding van jeugdzorginstelling Jan Pieter Heije in Oosterbeek is een extra kostenpost van ongeveer anderhalf miljoen euro per jaar. ,,Dat kunnen wij niet betalen.’’