Terreurdreiging RotterdamIs Jimmy F., de 22-jarige Brabander die vast zit voor de terreurdreiging in Rotterdam een grappenmaker met ‘een idiote actie’ of was hij juist een online-activist die de autoriteiten wilde helpen? En daarom in contact stond met een Spaanse IS-strijder? Internetvrienden van hem beweren het laatste, maar dat is door deze krant niet te controleren.

Wat was er nu precies allemaal aan de hand, die woensdagavond in Rotterdam? Eerst was er een ‘zeer concrete’ terreurdreiging, een tip die kwam van de Spaanse Guardia Civil leidde tot het aflasten van een concert van de rockgroep Allah-Las in Rotterdam. De spanning rond een verdacht Spaans busje met gasflessen achterin, bleek loos alarm: het was een dronken, Spaanse monteur, in Rotterdam voor zijn werk.



Wel werd ’s nachts de 22-jarige Jimmy F. uit het Brabantse Zevenbergen opgepakt in het huis van zijn ouders, aan een afgelegen weg in het buitengebied. Hij was volgens minister Blok van Veiligheid en Justitie degene die een dreigend bericht op berichten-app Telegram had gezet. ,,Een idiote actie”, stelde Blok.



Maar zo eenvoudig ligt dat niet, stelt een online vriend van Jimmy aan deze krant. Het is een andere lezing van de gebeurtenissen die leidt naar een duistere kant van het web en niet te controleren valt.

Syria General

Jimmy maakt, zo meldt de vriend, deel uit van een groep die zich Syria General noemt. De vriend, die anoniem wil blijven, behoort tot dezelfde groep. Ze posten op blogs, Twitter en Telegram informatie over de strijd in Syrië. Daarin zijn ze duidelijk niet op de hand van de terreurgroepen in het land. Ze zeggen soms ook informatie door te geven aan verschillende autoriteiten over posities van IS, zodat die plekken kunnen worden gebombardeerd.



Maar sommigen, en Jimmy was een van hen, stelt de vriend, gaan verder dan dat: zij doen zich voor als IS-symphatisanten en proberen te ‘infiltreren’ in IS-chatgroepen om zo informatie te verzamelen. Die informatie zou hij meerdere keren hebben doorgegeven aan ‘Nederlandse autoriteiten’. Maar vorige week ging het mis. Jimmy had contact met, dacht hij, het Spaanse IS-lid Aghmed. ,,Ik heb hem verteld dat ik mijn eigen ding aan het plannen was, omdat hij zijn eigen plan had afgeblazen vanwege de verhoogde beveliging in Spanje (na de aanslag in Barcelona, red). Daarbij heb ik de naam Rotterdam genoemd”, berichtte Jimmy aan zijn vrienden.

Deze krant heeft de betreffende berichten gezien, maar heeft niet kunnen verifiëren of die berichten daadwerkelijk door Jimmy zijn verstuurd. Wel behoort de vriend tot dezelfde chat-groep: Syria General. De vrienden van Jimmy hebben de berichten die hij met ‘Aghmed’ heeft uitgewisseld zelf niet gezien. ,,Het was waarschijnlijk een privé-chat.”

Een bericht van Jimmy aan enkele online-vrienden op Telegram.

Undercover-agent?

De woning in Zevenbergen waar Jimmy in de nacht van woensdag op donderdag werd aangehouden. Daarom vermoeden de vrienden nu ook dat Aghmed in werkelijk geen IS-strijder was, maar een Spaanse undercover-agent. Bezig met hetzelfde wat Jimmy en zijn vrienden deden: infiltreren. En dat die agent de chats van Jimmy heeft doorgespeeld naar Nederland, waarop hier woensdag alle alarmbellen afgingen. Ook bij Jimmy, zo blijkt uit de berichten die hij, in het Engels en duidelijk gestresst, aan zijn vrienden stuurde:



,,De Feds hebben me gebeld, ze zeiden dat er iets aan de hand is in Rotterdam, dat er een concert is geannuleerd en dat ik op een soort lijst sta. Dus nu moet ik de politie bellen en zeggen dat ik het niet heb gedaan. Maar ik mag niet zeggen dat ik contact heb gehad met the Feds. Goddamn amateurs.” Zijn vrienden weten niet precies wie hij met The Feds bedoelt. Het is een term die in de VS voor de FBI wordt gebruikt. ,,Ik heb de politie gebeld, ben drie keer doorverbonden.” Het wordt uit de chats niet duidelijk of hij uiteindelijk contact heeft gehad met de politie.



De politie en het Openbaar Ministerie willen niet zeggen of Jimmy zelf contact heeft proberen te zoeken met de politie. ,,In belang van het onderzoek gaan we niet in op de inhoud van het onderzoek”, zegt een woordvoerder. Jimmy’s vrienden stellen dat hij om 01.07 uur voor het laatst online is geweest op Telegram. Rond 02.00 uur viel een arrestatieteam zijn woning binnen.

Infiltratie

Is het verhaal van de vrienden van Jimmy vergezocht? Dat mensen op het web of social media onder aliassen proberen te infiltreren in specifieke groepen is bekend. Uit bezorgdheid of spanning. Het gebeurt ook in IS-groepen, meldt een inlichtingenbron. En die mensen geven dan soms tips door aan de autoriteiten. Of dat hier ook het geval was, zal in een eventuele rechtszaak moeten blijken. Dat de politie (ook de Spaanse) er probeert te infiltreren, is zeer waarschijnlijk.

Op andere, openbare webfora is wel te zien dat Jimmy en vrienden van hem interesse hebben in de strijd in Syrië. Uit foto’s lijkt op te maken dat de Zevenbergenaar vorig jaar online een Syrische vlag heeft besteld.