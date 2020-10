IS-slachtoffers zijn woedend over Nederlands toneelstuk over Syriëgangster Laura H.

Het is ‘schandalig en onverantwoord’ dat een Nederlandse toneelgroep een voorstelling opvoert over de veroordeelde Syriëgangster Laura H. Dat stelt de Nederlands-Amerikaanse Free Yezidi Foundation, die opkomt voor de belangen van slachtoffers van terreurgroep IS.

,,We verzetten ons fel tegen alle pogingen om de daden van vrouwelijke IS-leden, medeplichtigen en supporters te verheerlijken", schrijft de organisatie. ,,We vragen de Nederlandse autoriteiten onderzoek te doen naar dergelijke uitingen en ze af te wijzen.” De aandacht zou moeten uitgaan naar de slachtoffers en niet naar de daders.

Tekst loopt verder onder tweet...

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Het toneelstuk Laura H. ging eind september in première en is gebaseerd op het gelijknamige boek en de podcast over het leven van de Syriëgangster uit Zoetermeer. Laura H. vertrok in 2015 met haar man naar Syrië en vestigde zich in IS-gebied. Een jaar later vluchtte ze er met haar kinderen weg. De rechter veroordeelde haar in 2017 tot twee jaar cel, waarvan dertien maanden voorwaardelijk, omdat ze haar man steunde, die IS-strijder was. Ze heeft verschillende keren afstand genomen van het gedachtegoed van IS.

Jezidi's

De Free Yezidi Foundation komt op voor de Jezidi’s, een volk dat leeft in het noorden van Irak. IS viel het gebied van de Jezidi's in 2014 binnen en vermoordde er duizenden mannen en jongens. Vrouwen en meisjes werden ontvoerd en meegenomen naar het kalifaat in Syrië en Irak, waar ze door de IS-strijders en hun vrouwen als slavinnen werden gebruikt en verkracht. Het leed dat de Jezidi's is aangedaan werd onder meer beschreven in het boek Het Vergeten Volk van AD-journaliste Brenda Stoter Boscolo.

De stichting wil dat IS-strijders ook voor de misdaden tegen de Jezidi's worden berecht. Dat gebeurt tot nu toe nog maar mondjesmaat. In Nederland zijn, door gebrek aan bewijs, nog geen teruggekeerde IS-strijders of hun vrouwen berecht voor hun rol in de genocide op de Jezidi's. Deze site schreef wel begin dit jaar dat zeker één Nederlandse jihadiste heeft geweten van het lot van het volk. Zij was getrouwd met een IS-strijder, die ook een Jezidi-vrouw als slavin had.

In het proces tegen Laura H. is op geen enkel moment aan de orde geweest, dat zij persoonlijk betrokken was bij misdaden tegen de Jezidi's.

Quote We doen geen enkele poging om het leed van de Jezidi's te ondermij­nen of te vergroten Nina Spijk, regisseur Laura H.

Inzichten krijgen

Nina Spijk, regisseur van het toneelstuk, is het ‘er volledig mee eens dat er veel meer aandacht zou moeten zijn voor de Jezidi’s en het onwaarschijnlijke leed dat hen is aangedaan.’ ,,Onze voorstelling is op geen enkele manier een poging om dat leed te ondermijnen of te vergroten. In de berichtgeving van de afgelopen weken lijkt het alsof het een of/of-kwestie is. We snappen dat het verhaal van Laura H. en het boek dat Thomas Rueb daarover geschreven heeft vragen oproept, maar dat betekent niet dat we het niet moeten vertellen. Het proberen te doorgronden, inzichten te krijgen in de motieven van IS-gangers is absoluut niet hetzelfde als goedpraten en verheerlijken", aldus de regisseur. ,,Het er niet over hebben, betekent niet dat het er niet is. IS lijkt verslagen, maar de voedingsbodem voor radicalisering is dat niet. Daar moeten we over blijven praten. Om te voorkomen dat deze gruwelijkheden zich herhalen is het ook belangrijk niet weg te kijken.”

Toen bekend werd dat er een toneelstuk over Laura H. in de maak was, kreeg de toneelgroep direct veel kritiek. Dat hebben de makers tot onderdeel van de voorstelling gemaakt. ,,De negatieve aandacht, de twitter-explosies en ingezonden brieven die we lazen toen bekend werd dat er een voorstelling zou komen gebaseerd op het journalistieke boek over Laura H. brengen wij onder de aandacht. Deze voorstelling gaat juist over het omarmen van verschillende perspectieven. Want die mogen er zijn. Daar moeten we over in gesprek.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: