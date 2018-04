Is vrijdag de 13de voor jou juist een geluksdag? Vertel ons waarom

Live Twitter Peter R. de Vries na boos vertrek weer terug in de rechtbank

12:17 Peter R. de Vries is als getuige boos weggelopen bij de hervatting van het mega-proces tegen Willem Holleeder. Hij weigerde mee te werken aan de beveiligingscontrole bij de ingang van de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp en liep weg. Drie kwartier later keerde hij echter weer terug. Verslaggever Koen Voskuil is vandaag bij het proces en twittert.