IS-vrouwen willen terug naar Nederland, een kort geding onder hoogspanning

De (wan)hoop - ‘Ook als we winnen, zal de overheid wel niet meewerken’

Het is een lange lijst met namen. Vooral jonge kinderen, baby’s ook, allemaal met minimaal één Nederlandse ouder. Aisha bijvoorbeeld, geboren in een kamp in Syrië, begin oktober. Of Dawud, in 2016 ter wereld gekomen in Raqqa, de toenmalige hoofdstad van het kalifaat. Maar ook Muhammed, geboren in 2012 in Den Haag en door zijn ouders meegenomen naar oorlogsgebied.



Om deze kinderen draait het kort geding vandaag, 55 staan op de lijst. Ze verblijven allemaal met hun moeders in de detentiekampen Al Hol en Al Roj in Noord-Syrië. Kampen die nu nog worden bewaakt door de Koerden. Sommige gezinnen verblijven er al twee jaar.