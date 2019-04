Islamitisch raadslid wil halalstrand: ‘Moslims voelen zich onprettig bij schaars geklede, lelijke mensen’

Volgens Van Doorn is er behoefte aan een zogenaamd ‘halalstrand’. Op de meeste stranden voelen moslims zich namelijk nu niet thuis, stelt hij. ‘Niet alleen moslims, maar ook vele andere inwoners voelen zich onprettig bij het aanzien van zeer schaars geklede en niet zelden onesthetisch vormgegeven strandgangers’, schrijft hij aan het stadsbestuur van Den Haag. ‘Daarnaast geven met name vrouwen aan dat zij in toenemende mate tijdens strandbezoek te maken krijgen met ongewenste toespelingen en toenaderingen van personen van het andere geslacht.’

Nudistenstrand

Hij vindt dat Den Haag daarom moet kijken of het mogelijk is om een deel van het strand aan te wijzen voor moslims. Er is immers ook een nudistenstrand voor een kleine groep liefhebbers, dus waarom niet een deel van het strand inrichten voor de moslimgemeenschap, beargumenteert Van Doorn.

Halal-strandresorts

In badplaatsen in onder andere Turkije en Indonesië bestaan er al zogenaamde halal-strandresorts. Op halalstranden zouden moslims volgens hun religieuze voorschriften van het zonnetje kunnen genieten. Zo zonnen op Lombok bijvoorbeeld mannen en vrouwen van elkaar gescheiden.



Van Doorn kwam in 2010 voor de PVV in de Haagse gemeenteraad en stapte in 2013 over naar de islamitische Partij voor de Eenheid. Hij kwam begin deze maand in het nieuws, omdat hij de wereld inslingerde dat hij als interim-directeur bij het Haga Lyceum in Amsterdam aan de slag zou gaan. Dat bleek een 1 aprilgrap.