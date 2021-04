Ismail is ten einde raad na brandstichtingen bij zijn bedrijf: ‘Wat hebben wij misdaan?’

Spook-BMW houdt gemoederen bezig: bestuurder urenlang nergens te bekennen terwijl motor draait

1 april Een spook-BMW hield de gemoederen gisteravond in Loenen aan de Vecht urenlang bezig. De wagen stond bij het winkelcentrum in hartje Loenen geparkeerd. De motor draaide door, terwijl de bestuurder in geen velden of wegen was te bekennen.