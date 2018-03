It giet oan: Open NK Curling op natuurijs vrijdag in Vriezenveen

Misdaad daalt opnieuw, politie jaagt het vaakst op 18-jarige

16:29 De misdaad in Nederland blijft afnemen. Burgers geven zelf aan minder vaak slachtoffer te worden van criminaliteit en ook de politie registreert minder misdrijven. Criminelen waarop de politie jaagt, zijn wel vaak piepjong. De meest voorkomende leeftijd onder verdachten is gedaald tot 18 jaar. De aangiftebereidheid is wel gedaald. Van 29 procent in 2012 tot 24 procent in 2017.