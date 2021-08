Italië: ‘Concurrent wilde Twentse chauffeur Jos met aanslag afremmen’

Eurojust in Den Haag coördineert het internationale onderzoek naar aanslagen op vrachtwagens die kleding vervoerden van Italië naar onder meer Nederland. Het leidt ertoe dat justitie in Italië op korte termijn een dossier overhandigt aan het Nederlandse Openbaar Ministerie met meer informatie over de brandstichtingen op de Vriezenveense chauffeur Jos Lambregts.

Lambregts ontsnapte tot twee keer toe aan de dood door brandstichtingen die mogelijk als doel hadden concurrentie uit te schakelen. De tweede keer raakte hij voor 68 procent verbrand. Hij was zeven weken in coma en heeft er bijna een jaar revalideren opzitten. In de loop van deze maand mag hij naar huis. Het is de vraag of hij ooit weer kan rijden, hoewel hij niets liever zou willen.

Prato

De eerste aanslag in 2019 had plaats op een parkeerplaats in Prato, de Italiaanse modestad, waar Lambregts en een collega kleding haalden voor de groothandel in Amsterdam. De tweede was in 2020 op de parkeerplaats van MM Transport in Doesburg waarvoor Lambregts werkt. Het Openbaar Ministerie heeft voor die tweede brandstichting vier verdachten aangehouden: de vermoedelijke opdrachtgever, een tussenpersoon en twee ingehuurde brandstichters.

De brandstichters hebben het lont van benzine aan de Via Arcangelo Ghisleri aangestoken en rennen weg. Een schim van een van hen is rechts in beeld te zien.

Tubantia legde contact met het nieuwsmedium Il Tirenno dat in Prato verschijnt. Journalist Paolo Nencioni schreef al in 2017 over een truckaanslag met drie molotovcocktails aldaar. Hij stelde de afgelopen dagen vragen aan het Openbaar Ministerie in Prato. Italië spreekt van een oorlog tussen concurrenten op het gebied van kledingtransport.