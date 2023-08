Ivo, Anton en Karen ruimen afval op: ‘Samen kunnen we de wijken schoner maken’

Code geel in Nederland wegens kans op onweer, hagel en windstoten: op meerdere plekken waterhoos

Slecht weer trekt zondag over Nederland. In heel het land is zondag code geel van kracht, meldt het KNMI. Vanuit het westen trekken er buien oostwaarts, plaatselijk met onweer, hagel en mogelijk ook windstoten van zestig kilometer per uur. Het weerinstituut maakt melding van waterhozen in Zeeland en het Waddengebied.