Jaar cel geëist voor verzinsel over bomaanslag door vriendin in trein

De man, Steven S., meldde op 28 december vorig jaar aan NS Klantenservice dat zijn vriendin, die volgens hem in de internationale trein op weg van Amsterdam naar Berlijn zat, een terroristische aanslag wilde plegen. Hij zou een brief hebben waarin ze dat had aangekondigd. De trein werd daarop in Oldenzaal stilgezet, maar bij onderzoek werd niets gevonden. Twee dagen later meldde S. zich bij de politie Twente: het hele verhaal was verzonnen.

Drugs en alcohol

Hij had de nacht ervoor in Amsterdam de nodige drugs en alcohol gebruikt, waarop zijn vriendin kwaad was afgereisd. Hij kreeg last van hallucinaties en zou toen gedacht hebben haar terug te kunnen krijgen door de trein te laten stoppen, zo vertelde hij. Van de melding wist hij zich niets te herinneren, pas toen hij de bandopname hoorde besefte hij wat hij had gezegd.



Het OM rekent hem zwaar aan dat hij daarmee ook reizigers en treinpersoneel heeft bedreigd. Van de 20.000 euro boete die het OM hem wil opleggen is de helft bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van NS, politie en hulpdiensten. De andere helft zou moeten gaan naar het fonds voor slachtoffers van geweldsdelicten.