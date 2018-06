Jaarlijks 174.000 'zelfverwijzers' onterecht naar spoedeisende hulp

Volgens Kraaijvanger, zelf SEH-arts bij Rijnstate in Arnhem, laten de 'zelfverwijzers' de huisarts vaak links liggen uit praktische overwegingen. Bijvoorbeeld omdat de spoedeisende hulpafdeling dichtbij is en daar geen afspraak gemaakt hoeft te worden. Daarnaast gaan ze rechtstreeks naar de SEH omdat zij zich oprecht zorgen maken over hun gezondheid.



In de praktijk blijk patiënten die vanuit die gedachte de SEH bezoeken, vaak onterecht op de SEH te zijn. Van de zelfverwijzers is ruim driekwart van mening dat hun bezoek gerechtvaardigd is, terwijl artsen het percentage zo tussen de vijftig en zestig procent inschatten. Kraaijvanger spreekt over 'een verschil van inzicht'.