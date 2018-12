Jaarwisseling wordt nevelig: ‘Vuurpijlen snel weg’

De nevel en laaghangende bewolking komen vooral voor in de zuidelijke provincies. De roetdeeltjes van het vuurwerk verergeren de mist alleen maar, omdat waterdruppeltjes in de lucht zich eraan hechten. ,,En zo worden de druppels groter’’, legt meteoroloog Michiel Severin uit. Daardoor kan er onverwachts toch ook wat regen vallen, hoewel de officiële verwachting is dat het droog blijft.



In het westen en noorden van het land zijn de vuurpijlen vermoedelijk overigens beter te zien, omdat het daar harder waait. Koud is het echter niet: de gemiddelde temperatuur om 00.00 uur is zeven graden. ,,Dat is erg zacht’’, zegt Severin. ,,Een temperatuur rond het vriespunt is normaal voor deze tijd van het jaar.’’

Lees ook Extreem weer wereldwijd bij jaarwisseling Lees meer

Quote Woensdag wordt de topper van de week Michiel Severin, Weerplaza

Zachte nieuwjaarsduik

Het zachte weer is ideaal voor deelnemers aan de verschillende nieuwjaarsduiken. De buitentemperatuur werkt bovendien door in de waterwarmte. ,,De zee is zeven graden, plassen en meren vijf á zes graden’’, zegt Severin. In de middag wordt het in het noorden zelfs zonnig.



,,Er trekken die dag buien van noord naar zuid over het land’’, aldus Severin. ,,In het noorden breek de zon ’s middags door, in het zuiden komen de opklaringen ’s avonds.’’



Het is slechts een voorproefje voor woensdag, volgens Severin ‘de topper van de week’. ,,Dan wordt het droog én zonnig, bij een graad of zes.’’