Jacht op een slome zwemmer: de Groenlandse walvis

Lang voordat Greenpeace nodig was, pronkten onze voorouders met kaken van walvissen aan de stadsmuren. In de zestiende eeuw was dat een teken van macht, zoals je tegenwoordig toch minstens een paar wolkenkrabbers moet hebben. Ambitieuze steden als Amersfoort, Den Haag (het Binnenhof) en Amsterdam versierden hun gebouwen met zo’n stuk been. Vrijwel overal is de walviskaak in de loop der eeuwen verdwenen, maar in Veere hebben ze onlangs geld (3340 euro) gestoken in de restauratie van het restant van een onfortuinlijke Groenlandse walvis.