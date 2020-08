Jacky (14) slaapt slecht en is angstig na ernstige mishandeling: ‘Heel onwerkelijk’

Een tiener uit het Brabantse Oosterhout is afgelopen weekend uit het niets ernstig mishandeld. Naast fysieke klachten kampt de 14-jarige Jacky ook met mentale klachten. Ze slaapt slecht en is angstig, vertelt haar moeder Cindy Hoefnagels. Het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt vanavond aandacht aan de zaak.

Emotioneel en verwarrend, zo omschrijft Hoefnagels de afgelopen dagen. Zaterdagavond werd dochter Jacky vanuit het niets in elkaar geslagen door twee jongens. ,,Heel onwerkelijk. Je denkt dat het altijd ergens anders gebeurt, maar het komt opeens zo in je huis.‘’

Het incident gebeurde rond 21.30 uur bij de Jonkersdam in Oosterhout. Jacky liep op dat moment naar huis nadat ze op bezoek was geweest bij een vriendin. De twee jongens fietsten eerst achter haar, maar gooiden plots hun fietsen op de grond en begonnen haar te slaan. Jacky dook tijdens de mishandeling in elkaar en begon te schreeuwen, meldt de politie. Ze hield onder meer een blauw oog en een gescheurde lip over aan het incident.

Een aantal dagen later is haar gezicht nog steeds ‘redelijk gehavend’, maar ook mentaal heeft ze een flinke tik gekregen. ,,Ze heeft hoofdpijnklachten en slaapt slecht‘’, vertelt Hoefnagels. ,,Ook is ze redelijk angstig. Ze probeert eigenlijk nergens meer aan te denken.‘’

Quote Het kan niet anders dan dat de jongens zich ergens verspreken Cindy Hoefnagels

Buurtonderzoek

De politie is zondagavond langs geweest om aangifte op te nemen en volgens de Brabantse gaan agenten vanavond nog een buurtonderzoek uitvoeren. ,,Ik ben blij dat ze er zo bovenop zitten.‘’ Ze heeft goede hoop dat de jongens snel gepakt worden. ,,Ik heb er vertrouwen in, als je kijkt naar hoe het rondgaat op sociale media. Het kan niet anders dan dat de jongens zich ergens verspreken of dat mensen meer weten. Als je een beetje fatsoen hebt, dan laat je wat horen.‘’

Hoefnagels zette na de mishandeling meteen een bericht op Facebook, waarin ze getuigen oproept om zich te melden. Het berichten werd duizenden keren gedeeld en er stroomden talloze steunbetuigingen binnen. Ook vanuit de eigen omgeving. ,,Hartverwarmend, echt superlief.‘’

