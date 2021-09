Jaco (73) uren in cel na ruzie met buschauffeur: ‘Hitlergroet? Ik beeldde alleen snor uit’

Zeiler Jean Luc zag zwemster in nood en sloeg meteen alarm: ‘Wie doet dat nou, het was 10 mijl van de kust!’

20:35 ‘Is het een zeehond die met zijn staart flappert?’ vroeg zeiler Jean Luc Ralet zich vanmorgen af toen hij kilometers voor de Wassenaarse kust vanaf zijn boot ineens iets in het water zag drijven. Een zwemmer zo ver van het vaste land is nauwelijks voor te stellen, maar toch bleek dat het geval te zijn. De Belg kon zijn ogen niet geloven. ,,Wie doet dat nou, het was 10 mijl van de kust!”