Jacob (80) deed vijftien maanden over verjaardagspuzzel met 32.000 stukjes

De skyline van Manhattan. Afmeting: vijfenhalf bij twee meter. Jacob Brussee uit Eersel wist direct dat hem een serieuze uitdaging te wachten stond toen hij van zijn familie een groots geschenk kreeg voor zijn tachtigste verjaardag: een megapuzzel van 32.000 stukjes. ,,Je puzzelt toch zo graag?", vroegen zijn broers en zussen hem plagerig naar de bekende weg.



Wat volgde waren duizend uur aan de puzzeltafel. De puzzel deelde hij op in acht delen van 4000 stukjes die hij elk apart op een houten plaat plakte. Vijftien maanden kostte het Brussee om de New Yorkse skyline compleet te maken. De puzzel was extra moeilijk vanwege de kolossale wolkenkrabbers - soms wel 1000 stukjes groot - die er in zitten. ,,De stukjes hebben daarin allemaal dezelfde kleuren of motieven. Heel lastig. Meestal begin ik met de luchten, dan kan ik die vast omhoog schuiven."



Kan iedereen zo'n joekel van een puzzel maken? Brussee schudt zijn hoofd. ,,Je moet inzicht hebben, en geduld. Ik ken mensen die aan grote puzzels zijn begonnen en er gek van werden."



Anderen gaan schilderen, maar voor de Eerselnaar is puzzelen dé manier om te onthaasten. ,,Ik noem het afschakelen. Als je aan het zoeken en kijken bent, dan heb je geen tijd voor zorgen. De wereld kan je gestolen worden."