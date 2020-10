Jager Simone (37) schiet ganzen die eindigen in winnende rookworst: ‘Wat je doodt, moet je opeten’

Van Risp haalde haar jagersakte op haar 19de. Sinds die tijd is ze al bezig met het wildbeheer in de omgeving van Berkenwoude. Dat draait ook om tellingen, het beheren van de bosjes in de polder en het plaatsen van broedkorven voor eenden. Jagen is een maar een onderdeel en destructie van dieren vindt ze zonde. ,, Dit jaar heb ik vijftienhonderd ganzen verwerkt. Je kunt vlees dat je geschoten hebt, beter in de voedselketen brengen.”