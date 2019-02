Jagers hebben nu 922 herten in de Oostvaardersplassen afgeschoten

Staatsbosbeheer begon in december met het afschot . De eerste maand viel het resultaat de faunabeheerders niet mee. In januari is vaker en op meer dagen geschoten. Bovendien werd het koud, waardoor de herten beter benaderbaar waren.

Poelier

Volgens Staatsbosbeheer hebben de vogels in het reservaat geen last van het afschot. Vorige week zijn ruim 2700 vogels, verdeeld over 35 soorten, geteld. Dat is wel een relatief laag aantal, aldus de dienst, maar dat komt doordat het erg koud was in de week van de telling. Tegenstanders van het afschot in de Oostvaardersplassen stellen dat vogels ernstig verstoord raken door de knallen van geweren.