Jamal heeft weer uniform na huisuitzetting: ‘Deurwaarder noemde het een carnavalspak’

Als generaal Ron Smits, commandant van de Luchtmobiele Brigade, de medailles opspeldt, moet Jamal even slikken. ,,Ik hield me goed, maar vanbinnen was ik erg emotioneel”, vertelt de veteraan met ptss na afloop van de speciale ‘eerherstel-ceremonie’ op de thuisbasis voor veteranen in Eelde vanochtend. ,,Als je daar staat in je uniform, dan verzacht dat de pijn. Ik voel me weer militair, heb mijn eer en trots terug. Dit geeft echt veel energie voor de weg omhoog.”



De voormalige gevechtsmilitair – hij diende onder meer in Bosnië en Irak – verloor zijn tenue en medailles bij een huisuitzetting vorig jaar. Na een scheiding stapelden de problemen zich de afgelopen jaren op, uiteindelijk bouwde hij een huurschuld op en moest hij dus zijn huis uit. Maar anders dan Jamal dacht, werden zijn kostbare militaire bezittingen niet bewaard - ze bleken verdwenen.