Jan (81) en Nolly (84) hebben al weken geen internet: ‘Voor hem is dit van levensbelang’

De Ochtend Show to go staat geheel in het teken van de schietpar­tij in Utrecht

8:30 Vandaag in De Ochtend Show to go spreken we met verslaggever Yelle Tieleman en nationale veiligheidsexpert Teun van Dongen over de schietpartij in Utrecht. Parlementair verslaggever Peter Winterman vertelt over de mogelijke gevolgen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten.