Jan kwam zwaargewond thuis, maar weet niet hoe: ‘Ik denk dat ik in elkaar ben geslagen’

Het was een gezellige dinsdagavond in Amsterdam met zijn collega’s, dát weet Rullens nog precies. De rest van de avond is een groot raadsel. Een fietstochtje van NS-station Gouda Goverwelle naar zijn huis in Haastrecht, dat normaal zo’n vijftien minuutjes duurt, veranderde al snel in een nachtmerrie.