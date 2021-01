Jan streed jarenlang tegen onbewaakte spoorwegovergang, dinsdag werd zijn vrouw gegrepen door een trein

Dat schrijft Dagblad van het Noorden . Het gaat rond half zeven mis . De vrouw is op slag dood als ze aangereden wordt door de sprinter tussen Hoogeveen en Assen. In de trein zitten 25 passagiers die na anderhalf uur met een andere trein hun reis kunnen vervolgen.

,,Een mensenleven is ProRail niks waard”, zegt Jan Huisjes in een publicatie van Dagblad van het Noorden uit maart 2017. Na jaren van discussie en onderhandeling raakt de familie bijna gewend aan een spoorwegovergang zonder geluid, spoorbomen of andreaskruis. ProRail wil de overgang wel opheffen, maar over de details komen de twee partijen niet uit. Eén van de opties is de boerderij verplaatsen, een ander is een nieuwe parallelweg langs het spoor. De overgang komt wel op een lijst te staan van 180 onbewaakte passages die ProRail uiterlijk eind 2023 wil aanpakken.