Janet (36) sprak met de koning over toeslagenaffaire: ‘We voelen ons gehoord, hij wil ons terugzien’

De koning nam de ontmoeting met de vijf vrouwen die te zien waren in de documentaire Alleen tegen de staat serieus. Hij bereidde zich goed voor, zo merkte Janet Ramesar (36) vanmiddag op paleis Noordeinde. ,,Hij had de film al gezien, maar had hem vandaag nog een keer bekeken. Hij wist precies wie we waren en vroeg naar specifieke dingen die hij in de documentaire had gehoord. Derya viel bijvoorbeeld nogal uit, zei dat ‘ze allemaal de tering konden krijgen’, daar haakte de koning nog even op in.’’