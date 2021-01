Januari start koud, grauw en nat met kans op natte sneeuw

De nieuwe week begint grauw, koud en nat. Op veel plaatsen in Nederland is het vandaag bewolkt en regenachtig. In het zuidoosten van het land is zelfs (heel lokaal) kans op natte sneeuw. In de loop van de dag klaart het op, maar de bewolking blijft overheersen. Het blijft deze week koud, maar de schaatsen hoeven voorlopig niet uit de kast.

Vooral in het midden en zuiden zijn er vandaag perioden met lichte regen, voorspelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. De temperatuur ligt rond de 3 graden, maar de stevige noordoostenwind maakt het gevoelsmatig een flink stuk kouder. In het noorden van het land is het droger en kan soms zelfs de zon kort doorbreken. Van Bernebeek verwacht dat er in de heuvels van Limburg en op de hogere delen van de Veluwe af en toe wat natte sneeuw valt.

Vanavond en komende nacht klaart het op en wordt het droger, maar het blijft bewolkt. Veel lager dan 3 graden komt de temperatuur vannacht niet. Morgen is het wederom bewolkt. Het is dan wel vaker droog en de thermometer geeft 2 tot 3 graden aan. En dat is koud voor deze tijd van het jaar.

,,Het zou nu rond de 5 tot 6 graden moeten zijn overdag”, vertelt Van Bernebeek. ,,De opvallende kou is het gevolg van wind en koude lucht uit Noord-Europa. Toch is er geen echt winterweer, omdat dat in de rest van Europa ook ontbreekt. Als er vorst had gelegen, was het echt koud. Maar dat is nu niet het geval.”

Sneeuw

In de loop van de week komt er geleidelijk iets meer ruimte voor de zon en daarbij kan het woensdag vooral in de ochtend licht vriezen. Ook donderdag vriest het lokaal licht en overdag volgen vanuit het noordwesten enkele winterse buien. Daarbij kan vooral landinwaarts plaatselijk sneeuw vallen. Tussen de buien door wordt het 2 of 3 graden boven nul.

De schaatsen hoeven deze week dan ook niet de kast uit. ,,Het zal licht gaan vriezen, maar door de aanhoudende bewolking kan het 's nachts niet echt afkoelen”, vertelt Van Bernebeek. ,,Later in de week klaart het wat vaker op, waardoor het 's nachts kan vriezen. Maar dat is veel te weinig om te kunnen schaatsen op natuurijs.”

Volgens Weerplaza kan het komend weekend wederom licht gaan vriezen, tot wel 5 graden onder nul. Het wordt overwegend droog met van tijd tot tijd wat zon. Nog steeds hebben we te maken met rustig en vrij koud winterweer, aldus Van Bernebeek.

Daar komt in de week van 11 januari langzaam verandering in. De temperaturen lopen wat op richting normale cijfers voor half januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze populairste video's.