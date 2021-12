Jarenlang proces? Nee, Openbaar Ministerie en verdachte sluiten deal in grote cokezaak

De verdenkingen tegen Fatjon M. (29) liegen er niet om. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de Albanees verantwoordelijk voor de invoer van 1000 kilo cocaïne in Rotterdam, maakt hij deel uit van een criminele organisatie, was hij in het bezit van een wapen en werd in de kussens van zijn bank 60.000 euro aan crimineel geld gevonden.