Jasmijn (12) weet door de dood van haar vader hoe belangrijk een eerlijk kaartje is: ‘Wat ontzettend kut voor je’

26 maart Zaterdag mogen voor het eerst in maanden weer vijfduizend voetbalfans tegelijk bij een wedstrijd aanwezig zijn. Nederland-Letland is het negende en grootste Fieldlab tot nu toe. Wat leveren die experimenten eigenlijk op? En hebben ze nog wel zin nu de vaccinatiecampagne op stoom is?