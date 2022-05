Jasper (12) kwam om op de boerderij waar hij opgroeide: ‘Het blijft een machine, geen voertuig om mee te rijden’

De vader van Jasper is niet thuis, als hij op 5 januari 2018 een sms’je krijgt. Een onheilstijding kan op allerlei manieren binnenkomen en dit bericht blijkt er achteraf ook eentje te zijn. De veehouder ziet een melding dat de automatische voerrobot in zijn kalverhouderij in de Harskamp is gestopt. Hij stuurt zijn zoon erop uit om te gaan kijken wat er loos is en die doet een verschrikkelijke ontdekking: hij ziet dat zijn broer Jasper, 12 jaar oud, bekneld zit tussen de voerrobot en de bovendorpel van een doorgang in de stal.

Niet het enige kind dat overleed op een boerderij

Hij probeert de bewusteloze jongen te bevrijden, maar de voerrobot staat in storing en wil niet automatisch verrijden. IJlings haalt hij de afstandsbediening, vraagt hulp aan iemand op het bedrijf, sluit de afstandsbediening aan en verrijdt de voerrobot een stukje zodat hij Jasper kan bevrijden.



Dezelfde middag overlijdt de jongen aan zijn verwondingen in het ziekenhuis: hersenfalen door beknelling.



Jasper was in 2018 niet het enige kind dat door een ongeval in de agrarische sector om het leven kwam. In Oldenhove overleed dat jaar een 15-jarige jongen na een val in de mestput en in Meliskerke een 7-jarige jongen die was aangevallen door een koe.



Ongelukken met kinderen op het boerenerf komen nog steeds ‘te vaak’ voor, zegt Tanja de Jong van Stigas, een organisatie die de agrarische en groene sector helpt om veiliger te werken.