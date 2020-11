Je kind meer laten lezen? Geef als ouder het goede voorbeeld

‘Tijdens de eerste golf stond iedereen te klappen, nu onbegrip en agressie als beloning’

29 oktober Het is niet mogelijk om de reguliere zorg en de zorg voor coronapatiënten allebei volledig overeind te houden, stelt hoogleraar ouderenzorg, adviseur van het kabinet en verpleegkundige Bianca Buurman. ,,Komende vier weken gaan nog minimaal twee keer zo veel coronapatiënten in het ziekenhuis komen. We hebben de mensen niet.’’