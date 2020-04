Je kunt één leven redden, maar brengt dan andere levens in gevaar. Mag dat?

Babette Rump werkt als onderzoeker bij het RIVM en versterkt momenteel de GGD Zeeland bij de bestrijding van corona. Rump, die ook filosofie studeerde, promoveert in september. Haar proefschrift gaat in eerste instantie over de vraag of het eerlijk is mensen die besmet zijn met een resistente bacterie in quarantaine of isolatie te plaatsen. Corona heeft het proefschrift een nieuwe dimensie gegeven.