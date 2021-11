‘Je kunt niet zeggen: we bestrijden de pandemie even niet, omdat we geweld vrezen’

Pieter-Jaap Aalbersberg zit er ogenschijnlijk kalm bij, in zijn werkkamer. Terwijl toch wéér zware coronamaatregelen worden uitgestort over een land dat het beu is. Waar demonstraties gemeengoed zijn en een betoging in Rotterdam vorige week uitmondde in ernstige, gewelddadige rellen met aanvallen op agenten en brandweerlieden.



Aalbersberg kan zich, vanuit zijn rol als NCTV, moeilijk een opgewonden standje tonen. ,,Maar”, benadrukt hij, ,,ik ben niet kalm.”