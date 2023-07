‘Je moet seks met hem hebben, anders verkracht ik je vriendin’: Edenaar veroordeeld voor zes aanrandingen

Hij was al verdacht van een verkrachting en vier aanrandingen, maar de 25-jarige man uit Ede blijkt naast deze slachtoffers nóg twee andere vrouwen te hebben aangerand. Samen met zijn broer dwong Marwan K.A. jonge vrouwen tot seksuele handelingen en verkrachtte hij zijn ex.

De 25-jarige Marwan K.A. kreeg in april 2022 veertig maanden cel waarvan tien maanden voorwaardelijk opgelegd voor een verkrachting, vier aanrandingen en het aanzetten van het plegen van ontucht met een minderjarige door zijn broer. De aanrandingen waar hij destijds voor veroordeeld werd, bekende hij in de rechtszaal.

Naast zijn vier bekentenissen acht het hof de verklaringen van de slachtoffers in de andere twee zaken voldoende betrouwbaar, om nu een zwaardere straf op te leggen. Hij gaat nu niet veertig maanden, maar vier jaar de cel in. Daarvan is 1 jaar voorwaardelijk.



De vier jonge vrouwen die hij had aangerand wilden allemaal graag seks, zei Marwan eerder, maar op de zitting twee weken terug erkende hij dat hij ‘een grens was overgegaan’.

Seks met hem om vriendin te beschermen

Het gerechtshof gaat uitvoeriger in op de twee zaken die hij nog altijd ontkent. Op 12 mei 2021 had Marwan seks in het huis van zijn broer in Ede met een minderjarig meisje. Ook een vriendin van haar was meegegaan naar dat huis. Marwan zei dat ze seks moest hebben met zijn broer, anders zou haar vriendin verkracht worden.



Het slachtoffer wilde haar vriendin beschermen en werd door de broer de badkamer in geleid. Haar vriendin beschrijft haar toen ze de badkamer weer uitstapte als ‘heel stil en treurend’. Daarnaast werd er dna-materiaal van de broer op haar linkerborst aangetroffen. Al met al voldoende bewijs, aldus het hof.

Marwan werd ook verdacht van de verkrachting van zijn ex in de nacht van 26 op 27 april 2020 in Arnhem. Marwan en zijn broer kwamen langs om te gamen. Omdat het laat was geworden, mochten ze blijven slapen: de broer op de bank en Marwan bij haar in bed. Ze gaf hem duidelijk te kennen dat ze geen seks wilde.

Ze probeerde hem nog weg te trappen

Plots ging de broer tussen de twee in liggen, haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek en begon tegen haar aan te wrijven. Ze maakte Marwan wakker en zei dat ze bang was voor zijn broer. Maar Marwan begon haar te zoenen. Ze probeerde hem weg te trappen, maar realiseerde zich dat ze het niet van twee mannen kon winnen.



Ook de gesprekken via Snapchat en WhatsApp waren onderdeel van het bewijs. De broer van Marwan maakte zijn excuses. ‘Ja. Ik weet dat’, reageerde de broer op haar opmerking dat de gebeurtenis van die avond zeer kwalijk was. Ook de verdachte bood via Snapchat zijn excuses aan.

Spoor van vernieling

Het gerechtshof meent dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van haar gastvrijheid en vertrouwen. Juist op de plek waar ze zich bij uitstek veilig mocht voelen, in haar eigen huis, is ze door hem verkracht. ,,Uit de verklaringen van de slachtoffers volgt dat de verdachte met zijn handelen een spoor van vernieling heeft achtergelaten in hun levens.”



Het hof legt een hogere straf op dan de rechtbank en zoals geëist door het Openbaar Ministerie. Ze vindt dat met een lagere straf de ernst van de feiten onvoldoende tot uitdrukking komt.