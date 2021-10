Jeanette heeft een handicap en kan kattenbak niet verschonen: ‘Ik heb echt hulp nodig’

Minder woningen gebouwd door peperduur geworden materialen: ‘Het heeft direct impact op onze inwoners’

11 oktober De stijgende kosten van bouwmaterialen zorgt ervoor dat een aantal bouwprojecten in de regio niet van de grond komen. In Ede gaat een sporthal niet door, in Nijmegen stokt de bouw van 250 woningen en in Arnhem worden minder huurhuizen gebouwd dan eerder bedacht.