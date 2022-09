Jenny (22) heeft spijt van transitie naar jongen: ‘Je kunt ook een jongensachtig meisje zijn’

MET POLL Kamer twijfelt over wet geslachts­ver­an­de­ring: ‘Niet zonder gevolgen en risico’s’

Bij een flink deel van de Tweede Kamer heerst ongemak over de wetswijziging die geslachtsverandering in het paspoort makkelijker maakt. Een politieke meerderheid voor verruiming van transgenderregels is uiterst onzeker.

