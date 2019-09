Jenny Douwes in hoger beroep blokkeerfriezen: ‘Ik heb niks strafbaars gedaan’

Van moord op Roemeens meisje verdachte Johannes V. was dol op zijn 'little princess’

10:42 Johannes ‘Joop’ V., de 47-jarige man uit Beers die ervan wordt verdacht een meisje in Roemenië te hebben verkracht en vermoord en die gisteren zelfmoord pleegde, was op het eerste gezicht een keurige ICT’er die dol was op zijn dochter. Zijn ex-partner is echter niet verrast door wat er gebeurd is in Roemenië.