Jeremy’s rijles kreeg bizarre wending: ‘Een paar centimeter, en ik was hartstikke dood’

Er was niets aan de hand toen Jeremy maandagmiddag, zoals altijd aan het begin van zijn rijlessen, een vorige leerling naar huis bracht.



De Arnhemmer (17 jaar) reed in de Opel Corsa van rijschool Dam om in Angeren de leerling af te zetten. Daarna zou hij beginnen aan zijn eigen lesrondje.



„Ik was kalm en gefocust toen we op de Karstraat, ter hoogte van het viaduct bij Bemmel, reden.” Het rijden zit hem in de vingers. Alleen de afhandeling van een gezondheidsverklaring bij het CBR staat een rijexamen nog in de weg.



„Uit het niets zag ik twee koplampen op me afkomen”, herinnert Jeremy zich. Een man in een grijze auto, vermoedelijk een Suzuki Ignis, haalde volgens Jeremy tien tot twaalf auto's in. „Hij reed veel te hard, misschien wel 130 kilometer per uur. In een split second besefte ik dat er veel te weinig ruimte was tussen onze auto's. Zonder na te denken trapte ik meteen op de rem.”