Jesse (20) vecht tegen leukemie, maar mist geen wedstrijd van FC Twente: ‘Vandaag voel ik mij goed’

‘Zwiepend bakje’ jaagt Linda en Richard hun nieuwe huis uit: ‘Ik dacht: hij gaat récht de kinderka­mer in’

Na storm Eunice gaat het in Houten vooral over ‘het bakje’. Want het glazenwassersdomein van waaruit normaliter de ramen worden gezeemd van een appartementencomplex in de stad joeg tientallen bewoners hun huizen uit. Onder hen Linda en Richard. ,,Ik dacht...straks komt-ie récht de kinderkamer in.’’

7:20