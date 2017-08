'Jesse-docu niet betaald van overheidsgeld'

Gisteren liet BNNVARA weten de documentaire, die volgende week te zien zou zijn, toch niet uit te zenden. Een geplande voorpremière in een Utrechtse bioscoop gaat ook niet door. Aanleiding was de ophef over de maker Joey Boink, die tijdens de campagne zelf voor de partij actief was. Hij raakte tijdens die periode ook bevriend met Klaver.



Volgens NPO-baas Klein is in 'goed, maar wel intens overleg' besloten dat de documentaire niet op de buis komt. Zelf hoorde hij donderdagmiddag dat de maker in dienst was van GroenLinks. ,,Dat was wel de reden om in overleg te treden.''