Jette laat verloofde, baan, familie, vrienden en geliefde stad achter voor Frans avontuur: ‘Krijg zelfs tractorles!’

Inspectie wil weten waarom politie kinderpor­no op telefoon van moordenaar van Gino (9) niet onderzocht

De Inspectie Justitie en Veiligheid is een onderzoek gestart naar het handelen van de politie in de zaak rond de moord op de 9-jarige Gino uit Kerkrade. Al in 2021, voor de moord, werd kinderporno gevonden op de telefoon van verdachte Donny M. Maar het toestel is daarna over het hoofd gezien.