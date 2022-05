Jeugdbeschermers slaan alarm: ‘Op spoedeisende hulp zijn geen wachttijden, in jeugdhulp veel te veel’

‘Het is onacceptabel dat een kind de hele dag op een politiebureau moet wachten op een passende plek. Het is onacceptabel dat nergens een goede opvangplek is voor een meisje dat al veel te lang in crisishulp zit, en daarom terug moet naar haar vader. Het is onaanvaardbaar dat er onvoldoende hulp en begeleiding is voor ouders en kinderen om na een uithuisplaatsing contact te houden en te werken naar terugplaatsing.’