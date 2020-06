Jeugddetentie voor filmer van scooterduo die ‘opa van fiets trapte’

LIVE | Black Lives Mat­ter-demonstra­tie in Rotterdam afgebroken vanwege extreme drukte

18:18 Het was onhoudbaar druk tijdens de de Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam. Er waren zoveel mensen, dat er is besloten door de driehoek (burgemeester, hoofdofficier en de korpschef) de demonstratie vroegtijdig te beëindigen. Het bleek niet mogelijk om voldoende afstand te houden. Het Willemsplein, de kades en de brug stonden vanaf het begin, om 17.00 uur, vol met mensen die demonstreren tegen racisme en politiegeweld. Er werd herhaaldelijk opgeroepen afstand te bewaren, maar dat bleek niet mogelijk.