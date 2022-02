Jeugdzorgmedewerkers staken op 15 maart een dag lang

De vakbond had het kabinet vorige week een ultimatum voorgelegd, dat afgelopen nacht is verstreken. De FNV wil dat bezuinigingen op de jeugdzorg niet doorgaan, dat het geld dat gemeenten krijgen ook echt aan jeugdzorg wordt uitgegeven en dat medewerkers loonsverhoging krijgen.

Vrijwel iedereen is het erover eens dat het niet goed gaat bij de hulp aan gezinnen en vooral kinderen die jeugdzorg nodig hebben. Wachtlijsten lopen op: er is sprake van enorme onderbezetting. ,,Ook bij acute mentale nood moeten kinderen bijna een jaar wachten op hulp”, zei Sander Wageman van FNV eerder tegen deze krant. Kinderen wachten gemiddeld ruim tien maanden, zo bleek recent uit onderzoek in opdracht van stichting het Vergeten Kind. ,,Er zitten zoveel aspecten aan de problematiek. Het is krankzinnig dat het kabinet nu ook nog wil bezuinigen.”

Het gebeurde één keer eerder in de 120-jarige geschiedenis van jeugdzorg dat medewerkers het werk neerlegden. Dat was in 2019, toen enorme tekorten waren ontstaan. Op de dag van de staking is er ook een protestactie op het Malieveld in Den Haag.