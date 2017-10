Jihadbruiden die een terugkeer eisen is de wereld op z'n kop

Bijna alle vrouwen beweren dat ze niet wisten wat hun mannen uitspookten, geen idee hadden van waar de terreurbeweging voor stond en vooral thuis op kinderen pasten. Ze willen allemaal terug naar Nederland, België of Frankrijk, omdat ze dat recht nu eenmaal hebben.



Maar moeten wij ze ook weer opvangen? Dat lijkt me niet. Ze waren jarenlang medeplichtig aan gruweldaden die duizenden mensen het leven hebben gekost. Of dat allemaal nog niet erg genoeg is, liegen ze nu over wat ze hebben gezien en meegemaakt.



De moord op kaffers werd als een feestdag gevierd in het kalifaat. Dat hebben ze niet gemist. Integendeel, ze waren onderdeel van die barbarij. In plaats van spijt te betonen, eisen ze een terugkeer. Het is de wereld op zijn kop.