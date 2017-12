'Jihadist Victor op terugweg naar Nederland'

Syriëganger Victor D. uit Heeten zou op de weg terug naar Nederland zijn. Hij wil zich melden bij een post van het Turkse leger in de grensregio van het Syrische Idlib. De Nederlander heeft een brief bij zich waarin hij zich distantieert van IS en de Turken vraagt hem te helpen om terug te komen naar Nederland.

In Nederland loopt tegen Victor D., een bekeerling uit Heeten, een proces omdat hij zich heeft aangesloten bij een gewapende groep in Syrië. D. liet eerder dit jaar al weten terug te willen keren om bij dat proces te zijn.

Volgens het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn, ook een bekeerling, is hij inmiddels aan die reis begonnen. Van Doorn publiceerde via twitter de brief die D. dit weekend heeft opgesteld. Volgens hem zijn onder meer ook de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) en justitie op de hoogte gesteld. De NCTV wil dat niet bevestigen, 'maar kent het bericht op sociale media'.

D. vertrok in 2013 naar Syrië. Zelf stelt hij toen te zijn vertrokken om de Syrische bevolking te helpen. Hij heeft bij verschillende strijdgroepen gezeten, maar wil niet precies zeggen welke. D. zei eerder tegen deze krant in ieder geval nooit voor IS te hebben gevochten.

'Ik wil gewoon naar huis'

Nu schrijft hij: 'Ik neem afstand van IS en de aanslagen in het Westen en andere landen.' En: ,,Ik heb besloten naar Holland te reizen, maar daarvoor moet ik door uw land. (Turkije, red). Ik heb de intentie me over te geven aan Turkse soldaten hier in de provincie Idlib. Ik zweer, bij Allah, dat ik niet ben gekomen om het Turkse volk of leger kwaad te doen. Ik wil gewoon naar huis.'

In de regio Idlib zijn momenteel verschillende (extremistische) strijdgroepen aanwezig. D. zelf heeft nog niet gereageerd op een vraag van deze krant of hij daadwerkelijk aan zijn terugreis is begonnen.

Turkije