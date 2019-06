'Jihadlectuur' op terroristenafdeling Vught

Meer dan 50 tips over ontsnapte Peter M., onderzoek richt zich op bekenden van M.

13:06 Met man en macht zijn politie en justitie op zoek naar de 43-jarige voortvluchtige psychiatrisch patiënt Peter M. Die ontsnapte zaterdag tijdens een onbegeleid verlof uit de omstreden forensisch psychiatrisch kliniek in Den Dolder. Dat is dezelfde kliniek waar ook Michael P., de moordenaar van Anne Faber, verbleef. De politie heeft inmiddels meer dan vijftig tips gekregen over de verdwijning. Onderzocht wordt of M. mogelijk hulp heeft gehad rondom zijn ontsnapping.