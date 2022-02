Jill is moeder, met dank aan haar broer Joey: ‘We genieten volop’

Man heeft ‘erg veel wind mee’ als hij door Rotterdam raast met een fles cognac naast zich

Een 26-jarige man had in de nacht van vrijdag op zaterdag volgens de politie wel erg veel 'wind mee’. Hij reed met meer dan 110 kilometer per uur over de Vierhavensstraat in Rotterdam, waar de maximale toegestane snelheid 50 is.

