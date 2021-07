Joan Haanappel zette kunstschaatsen op de kaart en wordt nu eindelijk opgevolgd: ‘Nieuwe lente in de sport’

Ze mag dan onlangs de eerbiedwaardige leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, zo klinkt Joan Haanappel niet. Menigeen van tientallen jaren jonger klinkt minder energiek dan deze levende schaatslegende. ,,Ik voel me ook helemaal geen 80’’, klinkt het goedgemutst aan de andere kant van de telefoonlijn. ,,Ik kan goed lachen. Het glas is bij mij nooit half leeg. Echt, als ik in mijn paspoort mijn leeftijd zie staan, denk ik: nee, dat kan niet waar zijn. Want ik voel me nu niet anders dan toen ik 60 werd.’’