Jochie (14) dat speelgoedwinkel berooft werkt op lachspieren eigenaar

Dwingende toon

De jongen vroeg nogmaals om geld, maar nu met een dwingende toon. ,,Ik pakte daarop de telefoon en belde de politie. Toen hij dat zag, maakte hij zich meteen uit de voeten. Nee, hij was niet echt goed voorbereid. We hebben ons geen moment onveilig gevoeld.”



Later bleek op bewakingsbeelden dat de tiener gewapend was met een mes. ,,Dat wapen heb ik toen niet eens gezien.” In totaal is de jongen ongeveer twee minuten binnen geweest. ,,Ik heb gehoord dat ze hem gisterenavond nog gepakt hebben. Je zult als ouder het bericht maar thuis krijgen. Wat is daar aan de hand dat zo een jongen ontspoort?”