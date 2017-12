Joep is een echt kerstkind: 'Ik zei nog: als 't maar geen kerstbaby wordt'

,,Om zeventien minuten over twaalf", vertelt Remco blij. ,,Het zou erom spannen of hij op kerstavond of eerste kerstdag geboren zou worden. Het werd dat laatste." Hun kerstbaby is de ruim zeven pond zware Joep. Hij werd geboren in het ziekenhuis, maar is inmiddels thuis.



Moeder Stefanie was zes dagen eerder uitgerekend. Maar Joep bleef nog even zitten. Remco, lachend: ,,Ik zei van tevoren nog: 'Als ons kind maar niet op Eerste Kerstdag geboren wordt.' Waarom niet? Tja, dat is al een feestdag hè? Dan heb je straks een verjaardag op een feestdag." Dat genoot niet zijn voorkeur.